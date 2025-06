Roma scontro tra tre auto sulla provinciale per Capena | 3 feriti gravi

Un grave incidente ha sconvolto il pomeriggio romano, coinvolgendo tre auto sulla provinciale per Capena. Intorno alle 18.45, all'altezza del km 11, tre veicoli si sono scontrati in modo violento, lasciando tre persone in condizioni critiche. I soccorritori sono già al lavoro per estrarre i feriti e garantire le prime cure. La dinamica e le cause dell'incidente sono ancora da chiarire, ma l’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti.

(Adnkronos) – Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno, sulla strada provinciale per Capena, dove intorno alle 18.45, all'altezza del km 11, sono rimaste coinvolte tre auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Roma che hanno estratto due persone rimaste incastrate all'interno delle autovetture ed insieme ad . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

