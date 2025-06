Roma salta la cessione di Angelino all' Al Hilal Per Shomurodov c' è anche il Rennes

Roma sorprende i tifosi saltando la cessione di Angelino all’Al Hilal per Shomurodov, mentre anche il Rennes si fa avanti. In uscita, Abraham potrebbe volare al Besiktas, con il piano B che vede Ndicka nel mirino di Arsenal e Newcastle. È un momento di grandi cambiamenti, e il mercato si intensifica: cosa riserverà il futuro dei giallorossi?

In uscita anche Abraham: il Besiktas si è fatto sotto per il dopo Immobile. Il piano B resta Ndicka, che piace ad Arsenal e Newcastle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, salta la cessione di Angelino all'Al Hilal. Per Shomurodov c'è anche il Rennes

