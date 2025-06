Roma rebus Abraham | sondaggio del Besiktas

motore di strategia e innovazione, pronto a guidare la Roma verso nuovi traguardi. Mentre il mercato si infiamma con sondaggi e trattative, i tifosi sognano un futuro brillante, sperando che le scelte di quest’anno possano riportare la squadra in cima. La corsa alla Champions si fa sempre più concreta: sarà questa la stagione della rinascita?

Un'altra settimana importante ha preso il via in casa Roma, desiderosa di arrivare nel migliore dei modi alla finestra di calciomercato. L'obiettivo è quello di costruire una rosa in grado di competere sia in Italia che in Europa. Più nello specifico, i giallorossi vorrebbero tornare a vivere le emozioni della Champions League, che manca da ben 6 anni. Per raggiungere tale traguardo, i Friedkin si sono affidati a Gian Piero Gasperini, vero e proprio artefice del capolavoro Atalanta. Il coach di Grugliasco avrebbe tracciato la strada da seguire e dovrebbe valutare il futuro di alcuni elementi presenti in rosa.