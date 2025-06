Roma O’Riley dice si a Gasperini | Massara al lavoro

Roma si prepara ad affrontare la sessione estiva di calciomercato con grande determinazione, puntando a rafforzare ogni reparto e a costruire una squadra all’altezza delle ambizioni. Con Gasperini al timone, desideroso di sicurezza e grandi risultati, i giallorossi sanno che solo investimenti mirati potranno portare alla tanto desiderata qualificazione in Champions League. Più nello specifico, il club sta valutando attentamente le strategie per rinforzare la rosa e mantenere alta la competitività.

Manca una settimana precisa all’inizio della sessione estiva di calciomercato e la Roma vuole arrivarci nel migliore dei modi. I giallorossi desidererebbero costruire una rosa ben fornita in ogni reparto, per dar vita ad un progetto ambizioso. Il neo tecnico Gian Piero Gasperini avrebbe chiesto rassicurazioni alla dirigenza, perché per raggiungere l’obiettivo qualificazione in Champions League serve una coperta lunga. Più nello specifico, il coach di Grugliasco starebbe premendo e non poco per il puntellamento della mediana, il cuore pulsante di ogni squadra. Leandro Paredes potrebbe infatti salutare i capitolini ed andrebbe sostituito, con un elemento dinamico ed in grado di incidere in ambo le fasi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it