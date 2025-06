Roma Nord senza acqua oggi | la rabbia sui social

Roma Nord senza acqua oggi, una situazione che ha scatenato la rabbia dei residenti sui social. Da ore, i quartieri con CAP 00138 e 00139 lamentano una sospensione improvvisa dell’erogazione potabile, creando disagi e preoccupazioni. Le segnalazioni su X mostrano frustrazione, con cittadini che chiedono spiegazioni e tempi di ripristino. Questa emergenza sottolinea ancora una volta l’importanza di interventi tempestivi e comunicazioni chiare da parte di ACEA. La domanda ora è: quando finirà questa emergenza?

Da diverse ore i residenti nei quartieri con CAP 00138 e 00139 (zona Roma Nord) segnalano una sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile. Sui social, in particolare su X, si leggono numerosi messaggi come: “Non c’è acqua nel quadrante Roma Nord con CAP 00138 e 00139?ACEA nel disco quando si chiama sostiene che c’è un guasto e che i tecnici stanno lavorando. Quando pensate di ripristinare? Questa cosa senza preavviso è gravissima.” Secondo quanto riportato dagli utenti, contattare ACEA via telefono risulta inefficace: l’operatore al momento afferma soltanto che “c’è un guasto” e che “i tecnici stanno lavorando”. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: roma - nord - acqua - social

Ato 2 la società del per l'acqua di Roma e Provincia; Prati: interruzione programmata del servizio idrico 7/8 febbraio. L’acqua manca anche in altri quadranti del Municipio; Acqua: dal 2016 al 2024 la tariffa per una famiglia media cresce del +40%. Una famiglia di 3 persone che consuma 150 metri cubi spende mediamente 354,01 euro annui..

Guasto idrico a Roma Nord, quando torna l’acqua: scuole chiuse e disagi per i residenti - a Roma Nord Tre scuole di Roma Nord stamattina a causa del guasto idrico e della mancanza di acqua all'interno degli edifici ... Scrive fanpage.it