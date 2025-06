Roma Femminile sorteggio Women’s Champions League | modalità e regolamento

È arrivato il momento di scoprire le sfide che attenderanno la Roma Femminile nella prossima stagione, con il sorteggio dei turni di qualificazione della Women's Champions League. Con un nuovo allenatore e rinnovata ambizione, la squadra punta a tornare protagonista nel campionato e a conquistare il prestigioso trofeo continentale. Scopriamo insieme modalità e regolamento di questa emozionante fase di qualificazione!

È tempo di cominciare a pensare alla nuova stagione per la Roma Femminile, che ha voglia rilanciarsi con un nuovo allenatore in panchina, con Rossettini che sembrerebbe essere in pole. Chiunque sarà a sedersi sulla panchina giallorossa, l’obiettivo sarà quello di tornare a lottare per lo Scudetto e fare bene in Women’s Champions League, competizione per la quale oggi si disputeranno i sorteggi per il primo ed il secondo turno di qualificazione. Giornata dunque molto importante per la Roma Femminile che, essendo inserita in prima fascia come testa di serie, dovrà prestare attenzione al sorteggio per il secondo turno, che si disputerà a Nyon a partire dalle ore 14. 🔗 Leggi su Sololaroma.it