Roma Femminile il sorteggio della Champions League | Aktobe ai preliminari

Roma Femminile si appresta a scrivere un nuovo capitolo di ambizioni e successi, con il sorteggio dei preliminari di Champions League che infiamma l'entusiasmo. Dopo un'ottima stagione, le giallorosse sono determinate a tornare più forti e competitive, puntando a scalzare la Juventus e a portare il club ai vertici europei. La sfida è aperta: il futuro della Roma femminile inizia ora, e non vede l’ora di sorprenderci.

La prima squadra maschile sta delineando il piano per il calciomercato, ma anche la Roma Femminile si prepara in vista della prossima stagione. Reduci dal terzo posto nella Poule Scudetto e la sconfitta per 4-0 in finale di Coppa Italia con la Juventus, le giallorosse vorrebbero presentarsi con nuovi stimoli alla prossima annata. L’obiettivo è quello di fare la voce grossa in campionato, scalzando la Juventus dal ruolo di capolista. Il calendario dell’anno che verrà sta iniziando a delinearsi, con la giornata di oggi 24 giugno che è stata cruciale in tal senso. In quel di Nyon, infatti, le capitoline hanno scoperto le loro avversarie nel secondo turno di qualificazione alla Women’s Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it