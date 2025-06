Roma chiara Angelino è il sacrificabile | il Sunderland sfida la concorrenza

Roma si trova in un frangente cruciale, con il mercato in entrata praticamente bloccato e le casse da rinvigorire. La pressione di dover vendere entro il 30 giugno si fa sentire, rendendo inevitabile una cessione importante. Tra le possibili partenze, il nome di Chiara Angelino 232 si fa strada come sacrificabile, mentre il Sunderland si prepara a sfidare la concorrenza. La sfida è aperta: chi lascerà Trigoria per fare spazio al nuovo ciclo?

Un mercato in entrata inevitabilmente bloccato quello della Roma, tant’è che piĂą di qualche nome sondato sta sfumando da sotto gli occhi (l’ultimo è Gudmundsson ). Bisogna vendere entro il 30 giugno, questo è il mantra che gira inesorabilmente per i corridoi di Trigoria, e nonostante gli ottimi incassi registrati da giocatori come Le FĂ©e, Dahl e Zalewski sarĂ probabilmente necessaria una cessione importante. Tra i calciatori di valore da cui il club può ottenere una plusvalenza importante, Angelino sembra essere il sacrificabile designato. Svilar è stato immediatamente escluso da questi discorsi, posto che tutti vogliono che il portiere belga sia un punto fermo della Roma che verrĂ , mentre Dovbyk non potrĂ mai garantire la cifra sperata dopo un anno opaco ed un investimento da 36 milioni (tra parte fissa e bonus) appena un anno fa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma chiara, Angelino è il sacrificabile: il Sunderland sfida la concorrenza

