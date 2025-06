Roma cercasi sponsor | possibile ritorno della scritta SPQR

Roma, città eterna e cuore pulsante del calcio italiano, si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Tra ambizioni sportive e sogni di rinascita, si ipotizza il possibile ritorno della storica scritta SPQR come simbolo di orgoglio e identità cittadina. Mentre la squadra si prepara alla prossima stagione, l’attenzione si sposta anche sulla questione sponsor: un elemento cruciale per consolidare il futuro della Roma. Riuscirà il club a trovare il partner giusto e ridare voce alla propria storia?

La Roma continua la preparazione in vista della prossima stagione con nuove ambizioni e diversi fronti aperti. Mentre sul campo si cominciano già a delineare strategie chiare per la Roma del futuro, tra il ritiro estivo fissato a Trigoria e le questioni legate al calciomercato di cui si dovrà occupare il nuovo direttore sportivo Frederic Massara, fuori dal rettangolo di gioco si aprono diversi interrogativi in merito alla questione main sponsor. L'accordo biennale ottenuto con il programma governativo arabo Riyadh Season, firmato nell'ottobre del 2023, è ormai giunto alla fine e ad oggi non risultano intavolate trattative concrete per il rinnovo della partnership che ha portato nelle casse giallorosse una cifra intorno ai 25 milioni di euro (12,5 annuali).

