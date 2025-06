Roma Celebra i Santi Pietro e Paolo 2025 | gli eventi in programma

Roma celebra i santi Pietro e Paolo nel 2025, un’occasione unica per vivere una delle sue festività più sentite e spettacolari. La città si prepara a trasformarsi in un palcoscenico di spiritualità, storia e tradizione, con iniziative che uniscono celebrazioni religiose, eventi culturali e tradizioni secolari. La solennità sarà un momento di profonda riflessione e gioia condivisa, che coinvolgerà residenti e visitatori in un abbraccio di fede e identità.

La Capitale si prepara a vivere una delle sue festività più sentite e spettacolari: la Festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni della città e pilastri della nuova Roma cristiana. Domenica 29 giugno 2025, Roma si trasformerà in un palcoscenico di spiritualità, storia e bellezza, attraverso una serie di iniziative che uniscono celebrazioni religiose, eventi culturali e tradizioni secolari, raccontando una storia millenaria. La solennità sarà anticipata, come da tradizione, dalla suggestiva veglia di preghiera che si terrà nella Basilica di San Pietro la sera di sabato 28 giugno, a partire dalle ore 21.

"29 Giugno – Pietro e Paolo a Roma", Michele La Ginestra al Sistina - Il 29 giugno, Roma si veste di storia e fede con lo spettacolo “Pietro e Paolo a Roma”, un viaggio emozionante tra le vie della Città Eterna.

