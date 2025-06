Rogo Terminal Traghetti a Genova in due verso il processo | Manutenzioni omesse

Un incendio misterioso ha devastato il terminal traghetti di Genova, sollevando inquietanti interrogativi sulle responsabilità. Le indagini si concentrano su potenziali mancanze nelle manutenzioni, ma ancora nessuna certezza sul punto di origine o sulla causa esatta del rogo. La vicenda mette in luce l’urgenza di interventi più rigorosi per garantire la sicurezza e prevenire tragedie simili in futuro.

Rogo Terminal Traghetti a Genova, In due verso il processo. “Manutenzioni omesse”. Cade l’accusa di incendio - L’incendio al terminal traghetti di Genova rimane avvolto nel mistero: senza una causa chiara o il punto preciso d’origine, le indagini si concentrano sulle possibili negligenze nelle manutenzioni.

