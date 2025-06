Rogo Terminal Traghetti a Genova In due verso il processo Manutenzioni omesse Cade l’accusa di incendio

L’incendio al terminal traghetti di Genova rimane avvolto nel mistero: senza una causa chiara o il punto preciso d’origine, le indagini si concentrano sulle possibili negligenze nelle manutenzioni. La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza dei trasporti e sulla responsabilità delle omissioni. La verità emergerà solo con ulteriori approfondimenti, ma intanto la città si interroga: come prevenire tragedie simili in futuro?

Genova – Non è stato possibile circoscrivere con precisione il punto preciso da dove è divampato l’incendio e neppure la sua natura. E però secondo i periti della Procura dai. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Rogo Terminal Traghetti a Genova, In due verso il processo. “Manutenzioni omesse”. Cade l’accusa di incendio

