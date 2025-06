rocca mare arenile con vista sui legnami

L’arenile di Rocca Mare, con la sua vista mozzafiato sui legnami trasportati dalle mareggiate, sta diventando simbolo di abbandono e incuria. La protesta del Partito Democratico falconarese, guidata da Laura Luciani, evidenzia una situazione allarmante ormai a fine giugno, sollevando dubbi sulle responsabilità dell’amministrazione comunale. Ma quali sono le reali cause di questo degrado e cosa si può fare per riqualificare questa splendida spiaggia?

Tintarella con vista legnami portati dalle mareggiate sull'arenile di Rocca Mare, la protesta del Partito Democratico falconarese: "Siamo a fine giugno e la situazione della spiaggia della Rocca è questa – scrive la capogruppo dei democratici Laura Luciani, in un post pubblicato sui social –. Quale scusa accamperà l'amministrazione comunale per una tale incuria?", si domanda. E in effetti, non solo il Pd, ma anche alcuni bagnanti hanno segnalato l'accaduto, soprattutto perché reduci da un fine settimana in cui tante persone hanno gremito il litorale a nord di Villanova e si sono imbattuti, loro malgrado, nei materiali accatastati e ancora da rimuovere.