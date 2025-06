Robur addio ai giocatori in scadenza Mister Bellazzini punta sull’attacco

Dopo l’addio alla Robur e le partenze di alcuni protagonisti, il Siena si rimbocca le maniche e punta con decisione sul nuovo attacco, affidandosi alle scelte del mister Bellazzini. Se Tommaso Bianchi ha già trovato una nuova avventura, Andrea Giusti si prepara a vestire la maglia del Montevarchi, portando con sé esperienza e determinazione. La strada è tracciata: il futuro della squadra si costruisce passo dopo passo, tra sfide e grandi ambizioni.

Chiusa l’avventura in bianconero con un mancato rinnovo, i giocatori a cui il Siena ha fatto l’’in bocca il lupo’ per il futuro, stanno trovando nuove sistemazioni. Se Tommaso Bianchi ha abbracciato appena qualche giorno dopo l’addio, la causa del neo retrocesso Follonica Gavorrano (nella speranza di un ripescaggio), Andrea Giusti ha preso la via di Montevarchi. Il club rossoblù ha annunciato ieri l’ingaggio dell’ex portiere della Robur. Per il classe 1997 si è trattato di un ritorno: è stato infatti uno dei protagonisti della stagione 20202021, culminata con la promozione in Lega Pro ed è rimasto nelle successive due stagioni in Serie C, prima di scendere in Eccellenza per difendere la porta del Siena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Robur, addio ai giocatori in scadenza. Mister Bellazzini punta sull’attacco

