Robot e AI 67 aziende a scuola | affrontiamo la sfida

Il futuro si costruisce oggi, tra robot e intelligenza artificiale che rivoluzionano la formazione industriale. Con 67 aziende coinvolte a Cernusco, il Distretto della meccanica lancia una sfida ambiziosa: preparare i giovani alle nuove professioni, colmando il gap di competenze e sostituendo le figure tradizionali con tecnologie all’avanguardia. Un passo deciso verso un manifatturiero più efficiente e innovativo, dove il progresso si impara già sui banchi di scuola.

Robot e intelligenza artificiale, Distretto della meccanica a scuola di futuro: 67 aziende tornano fra i banchi, a Cernusco, "così il manifatturiero supera il mismatch, la penuria di figure professionali richieste, la macchina sostituisce il saldatore che non si trova più". Nuovo appuntamento nella sede di Alumotion per Universal Robot, il marchio "alleato delle aziende alle prese con le sfide del futuro" e Ucimu, l'associazione dei costruttori. Una scuola in piena regola. "L'Ia applicata alla robotica collaborativa è una svolta concreta per il comparto – dice Enrico Rigotti, country manager Italia della società danese – grazie al progetto sviluppato con Nvidia rendiamo accessibili tecnologie avanzate, pronte per essere adottate, che migliorano precisione, velocità e flessibilità nelle applicazioni industriali".

