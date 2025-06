Roberto Ferrucci ospite al PalaPineta degli Incontri con l’autore e con il vino

Vivi l’atmosfera unica degli incontri estivi promossi dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio, dove cultura, letteratura e buon vino si incontrano in un contesto magico. Giovedì 26 giugno, ospite d’eccezione sarà Roberto Ferrucci al Palapineta, per una serata all’insegna di parole, passioni e sapori autentici. Non perdere questa occasione di immergerti in un’esperienza sensoriale e culturale indimenticabile, dove ogni dettaglio arricchirà il tuo estate con un tocco di eleganza e scoperta.

Proseguono gli Incontri con l’autore e con il vino, gli appuntamenti estivi promossi dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito, e curati dallo scrittore Alberto Garlini, dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso e dall’enologo Michele Bonelli. Giovedì 26 giugno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Roberto Ferrucci ospite al PalaPineta degli Incontri con l’autore e con il vino

In questa notizia si parla di: incontri - autore - vino - roberto

Incontri con l’autore e con il vino, si parte con Natalina Odorico - Con entusiasmo e passione, si apre la 27^ edizione degli "Incontri con l’autore e con il vino", un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura e dei sapori autentici.

Tornano gli "Incontri con l'autore e con il vino" 2025! Ti aspettiamo al PalaPineta a Lignano Pineta, ogni giovedì alle 18.30 dal 12 giugno al 4 settembre! Programma: Giovedì 12 giugno Autori vari presentazione del libro “Lignano: ti racconto” La Nuova Base E Vai su Facebook

Incontri con l’autore e il vino a Lignano Sabbiadoro; INCONTRI CON L’AUTORE E CON IL VINO 2025: dal 12 giugno a Lignano Pineta; A Lignano una ricca settimana: dalla data zero di Ultimo al Premio Hemingway.

Roberto Ferrucci ospite al PalaPineta degli Incontri con l’autore e con il vino - Proseguono gli Incontri con l’autore e con il vino, gli appuntamenti estivi promossi dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito, e curati dallo scrittore Alberto ... Da udinetoday.it

A Lignano Pineta torna la rassegna tra libri e vini d’eccellenza - Proprio questo succede dal 12 giugno al 5 settembre nella 27^ edizione degli Incontri con l’autore e con il vino, una rassegna promossa dall ... nordest24.it scrive