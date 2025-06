Rivolta Pride sabato attese 40mila persone

Sabato, Bologna si trasforma in un mare di colori e voglia di libertà con Rivolta Pride, previsto per attirare oltre 40.000 persone. I giardini Margherita si accenderanno alle 15:30 con una manifestazione che unisce le istanze LGBTQIA+ alle vibranti bandiere palestinesi. La celebrazione proseguirà nel parco della Montagnola tra spettacoli di drag queen e cultura ballroom, rinnovando l’impegno per il diritto alla parità e all’inclusione di tutti.

Ancora una volta, la città si accende con i colori di Rivolta Pride che quest’anno saranno accompagnati dai colori di sgargianti bandiere palestinesi. Infatti, sabato alle 15,30 ai giardini Margherita, inizierà la manifestazione Lgbtqia+, organizzata dall’assemblea autogestita Rivolta pride e che modifica il percorso, concludendosi nel parco della Montagnola con spettacoli di drag queen e di cultura ball room. Tra le rivendicazioni, il diritto di autodeterminazione sessuale e di genere, così come il welfare inclusivo, il diritto all’abitare, ma anche una forte opposizione al genocidio palestinese, alle politiche securitarie del governo Meloni – come il decreto Sicurezza –, al riarmo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rivolta Pride, sabato attese 40mila persone

