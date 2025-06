River Plate la probabile formazione con l’Inter | tre ‘ex italiani’ dal 1?

Il River Plate di Marcelo Gallardo si prepara a sfidare l’Inter nell’ultima partita del girone E del Mondiale per Club, con una formazione ricca di nostalgia italiana. Tre ex calciatori, tutti con passaporto italiano, sono pronti a scendere in campo, portando con sé un bagaglio di esperienza e passione. Un incontro che promette emozioni e sorprese, con il River determinato a fare la partita della vita contro i nerazzurri.

Il River Plate sfida l’Inter nell’ultima partita del girone E del Mondiale per Club. Gallardo punta su tre ex giocatori che hanno militato in Italia. DALL’ARGENTINA – L’ultima avversaria dell’Inter ai gironi del Mondiale per Club è il River Plate di Marcelo Gallardo. Gli argentini, dopo aver vinto all’esordio contro l’Urawa Red Diamonds per 3-1, hanno pareggiato per 0-0 contro il Monterrey. Il River ha gli stessi punti in classifica dell’Inter, ossia 4, ma con una differenza reti a favore. L’Inter, dal canto suo, potrebbe anche pareggiare per passare il turno, ma con una vittoria lo farebbe anche assicurandosi il primo posto del girone. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - River Plate, la probabile formazione con l’Inter: tre ‘ex italiani’ dal 1?

In questa notizia si parla di: river - plate - inter - probabile

Inter-River Plate, Chivu tra il 3-4-2-1 e il 3-5-2! Probabile formazione - L’attesa per l’affascinante sfida tra Inter e River Plate si fa sempre più intensa, con il calcio mondiale che punta lo sguardo su Seattle.

La probabile formazione di Cristian #Chivu per #InterRiverPlate. Il tecnico è diviso tra due sistemi di gioco. Vai su X

River Plate frena con il Monterrey, l’Inter ringrazia. Fluminense show, rimonta e poker con l'Ulsan! Vai su Facebook

Le probabili formazioni di Inter-River Plate (Mondiale per Club); Inter – River Plate: pronostici e statistiche 3^ giornata; Mondiale per club, Inter-River Plate: pronostico e probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Inter-River Plate (Mondiale per Club) - L'Inter affronta il River Plate nella gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Segnala msn.com

River Plate, la probabile formazione con l’Inter: tre ‘ex italiani’ dal 1' - Il River Plate sfida l'Inter nell'ultima partita del girone E del Mondiale per Club. Secondo inter-news.it