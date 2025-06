Riunione tra Macron Starmer e Merz prima del summit Nato

Un incontro cruciale tra Macron, Starmer e Merz si svolgerà a L'Aja, segnando un momento di forte coesione tra Francia, Regno Unito e Germania. In vista del summit NATO, questi leader discuteranno strategie e alleanze, rafforzando il ruolo dell’E3 nel panorama internazionale. Una riunione che potrebbe influenzare le prossime decisioni europee e globali, dimostrando come la collaborazione tra queste nazioni sia fondamentale in un contesto di crisi e sfide geopolitiche sempre più complesse.

Il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Fredrich Merz avranno una riunione a L'Aja prima dell'apertura del summit della Nato. Lo ha reso noto l'Eliseo. Francia, Gran Bretagna e Germania formano il cosiddetto formato E3, protagonista per il fronte europeo dei round negoziali con l'Iran e sulle crisi mediorientali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Riunione tra Macron, Starmer e Merz prima del summit Nato

