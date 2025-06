Ritrovato senza vita il corpo del 35enne che si era tuffato nel fiume Orta

Tragedia nel cuore del Piemonte: il corpo del 35enne disperso nel fiume Orta è stato finalmente ritrovato. La sua scomparsa, avvenuta martedì 24 giugno durante un bagno nelle rapide di Santa Lucia, aveva suscitato preoccupazione e speranze di ritrovarlo vivo. Purtroppo, le ricerche sono culminate in una dolorosa scoperta, lasciando la comunità sgomenta. Un tragico-richiamo sull'importanza della prudenza in acqua e sulla sicurezza in ambienti naturali.

È stato ritrovato senza vita il corpo dell'uomo di 35 anni che risultava disperso nel pomeriggio di martedì 24 giugno dopo essersi tuffato nel fiume Orta per un bagno. Il 35enne non era riemerso dall'acqua delle rapide di Santa Lucia nel fiume Orta, nella frazione San Tommaso nel comune di.

