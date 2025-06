Ritorno all' Astoria il cinema della città si fa palcoscenico della musica indipendente e alla sperimentazione artistica

dove tutto è iniziato, riportando il cuore della città al centro di un’esperienza culturale unica. Venerdì 27 giugno, lasciatevi coinvolgere da una serata ricca di energia, creatività e innovazione, che trasformerà l’ex Cinema Astoria in un palcoscenico vibrante di sonorità e sperimentazioni artistiche. Non mancate: questa notte sarà un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della musica indipendente, pronti a scoprire nuovi talenti e a riscoprire il valore del riuso culturale.

Venerdì 27 giugno, l’ex Cinema Astoria torna a illuminarsi con una serata speciale dedicata alla musica indipendente e alla sperimentazione artistica. Protagonisti saranno gli Spicy Knots, giovane band riminese che presenterà dal vivo “Astoria”, il loro primo album: un debutto che avviene proprio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - "Ritorno all'Astoria", il cinema della città si fa palcoscenico della musica indipendente e alla sperimentazione artistica

In questa notizia si parla di: astoria - cinema - musica - indipendente

Corato: “4 giorni su 7”, contest dedicato agli autori di cinema indipendente Da giovedì - Corato si prepara a vivere un'intensa celebrazione del cinema indipendente con la terza edizione di “4 giorni su se7”.

Rimini: l’ex Cinema Astoria torna a illuminarsi con una serata di musica indipendente; Tutti gli eventi della settimana a Rimini; Rimini: sabato al centro sociale GrottaRossa “L’Arte di Arrangiarsi”.

Rimini: l’ex Cinema Astoria torna a illuminarsi con una serata di musica indipendente - Venerdì 27 giugno, l’ex Cinema Astoria torna a illuminarsi con una serata speciale dedicata alla musica indipendente e alla sperimentazione artistica. Si legge su chiamamicitta.it

Astoria, quattro serate dedicate alla musica - Rassegna musicale "ChiAmaL'Astoria" all'ex cinema Astoria di Rimini: 4 serate con musica eclettica, inedita e originale. Segnala ilrestodelcarlino.it