Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 25 giugno | Miguel difende Paca e dichiara guerra alle Molina

Prepariamoci a un episodio ricco di colpi di scena a Las Sabinas! Mentre Lucía e Lucas si avvicinano, Miguel prende una decisione sorprendente per difendere Paca e dichiarare guerra alle Molina. La soap spagnola, in onda domani alle 16:00 su Rai 1 e su RaiPlay, promette emozioni intense e rivelazioni inaspettate. Non perdere l’appuntamento, perché il futuro di questi personaggi è tutto da scoprire!

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Mentre Lucía e Lucas si avvicinano, Miguel scopre i progetti di Paca e prende una decisione sorprendente. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Gracia è sconvolta dal bacio tra Lucía e Lucas, arriva un volto legato al passato di Paloma. Nell'episodio precedente Lucía, in un momento di ingenuità adolescenziale, ha inviato un video privato a Nico per dimostrargli il suo amore.

Ritorno a Las Sabinas, 20 maggio 2025: Gracia e Paca scuotono Miguel e la famiglia Molina - Il 20 maggio 2025, su Rai1, ritorna "Ritorno a Las Sabinas", un episodio ricco di emozioni e rivelazioni.

Gracia si trova in una situazione difficile dopo essere stata ricattata da Paca e aver rotto con Miguel. Esther annulla il suo matrimonio con Miguel e, purtroppo, subisce un'aggressione! È iniziata la terza settimana di programmazione della soap opera "Ritorno a Vai su Facebook

