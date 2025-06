Risultati Mondiale per Club LIVE | Schjelderup sblocca Benfica Bayern interrotta la partita del Boca Juniors momentaneamente eliminato

Il Mondiale per Club è entrato nel vivo, regalando emozioni e sorprese in tutto il mondo. Schjelderup sblocca il Benfica, mentre il Bayern fatica a trovare la rete e il Boca Juniors viene temporaneamente eliminato. La Juventus segue con attenzione gli sviluppi del girone G, mentre i tifosi attendono con ansia gli aggiornamenti sui risultati della prima giornata. Ecco tutto ciò che devi sapere sul torneo più atteso dell'anno!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Schjelderup sblocca Benfica Bayern, interrotta la partita del Boca Juniors momentaneamente eliminato

