Risultati Mondiale per Club LIVE | Schjelderup sblocca Benfica Bayern Boca Juniors momentaneamente eliminato nonostante il vantaggio contro l’Auckland City

Il mondo del calcio si infiamma con i risultati live del Mondiale per Club, tra sorprese e momenti di tensione. Schjelderup sblocca il Benfica, mentre il Bayern si trova in una situazione complicata. Boca Juniors, nonostante il vantaggio contro Auckland City, rischia l'eliminazione. La competizione entra nel vivo: scopri gli aggiornamenti e il percorso della Juventus nella fase a gironi. Ecco cosa sta succedendo nel torneo più atteso dell'anno!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Schjelderup sblocca Benfica Bayern, Boca Juniors momentaneamente eliminato nonostante il vantaggio contro l’Auckland City

