Risultati Mondiale per Club LIVE | Schjelderup fa volare il Benfica contro il Bayern ripresa la partita del Boca Juniors già eliminato

Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozioni da brivido e sorprese incredibili. Schjelderup fa volare il Benfica contro il Bayern, mentre il Boca Juniors viene ripreso in extremis, lasciando i tifosi col fiato sospeso. La competizione prosegue tra sfide appassionanti e aggiornamenti in tempo reale, con la Juventus impegnata nel girone G. Scopriamo insieme tutti gli sviluppi di questa entusiasmante avventura mondiale, dove ogni partita può cambiare le sorti del torneo.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Schjelderup fa volare il Benfica contro il Bayern, ripresa la partita del Boca Juniors già eliminato

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - schjelderup

Risultati Mondiale per Club LIVE: Schjelderup sblocca Benfica Bayern, Boca Juniors momentaneamente eliminato - Segui in tempo reale i risultati del Mondiale per Club, dove team di tutto il mondo si sfidano sotto i riflettori internazionali.

Schjelderup regala gli ottavi al Benfica. Bayern secondo: troverà il Flamengo; Il Bayern perde partita e primato! 1-0 Benfica che mette alla porta il Boca; Benfica-Bayern Monaco 1-0, pagelle e tabellino: Schjelderup stende i bavaresi e regala ai lusitani il primo posto del Gruppo C.

Schjelderup regala gli ottavi al Benfica. Bayern secondo: troverà il Flamengo - Sulla strada di Di Maria e compagni ora ci sarà la seconda del girone D (Chelsea o Esperance Tunisi) ... Come scrive gazzetta.it

Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche/ Diretta gol live score 3^ giornata gironi C, D (24 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025 oggi martedì 24 giugno, classifiche e diretta gol live score delle partite per la 3^ giornata nei gironi C, D. Riporta ilsussidiario.net