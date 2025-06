Risultati Mondiale per Club LIVE | Schjelderup fa volare il Benfica contro il Bayern Boca Juniors eliminato

Il Mondiale per Club infiamma l’America con emozioni e sorprese. Schjelderup fa volare il Benfica contro il Bayern, mentre il Boca Juniors si vede eliminato, lasciando spazio a nuove sfide. La Juventus segue da vicino il percorso della competizione, pronta a scrivere il suo capitolo tra le stelle del calcio internazionale. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le classifiche aggiornate di questa appassionante manifestazione.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com