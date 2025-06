Rissa in strada tra un gruppo di ragazzini e un automobilista

Una scena di tensione e scontro tra giovani e adulto, una rissa che ha scosso la tranquillità del quartiere. La notte di domenica si è trasformata in un racconto di conflitto e nervi tesi, con protagonisti adolescenti e un automobilista coinvolti in un gesto che ha rischiato di degenerare. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e del rispetto nelle nostre strade, e che invita a riflettere su come ripristinare la convivenza civile.

Maxi rissa fuori dall'oratorio. È accaduto domenica dopo le 21, in via Bernardo da Caravaggio, quando un gruppetto di sette-otto ragazzini nordafricani (fra i 14 e i 16 anni) uscito dall'oratorio si è scontrato con un 32enne pure di origine nordafricana. L'uomo era in auto. Si sarebbe fermato per redarguire i ragazzini invitandoli a liberare la carreggiata. Qualcuno del gruppetto avrebbe inveito contro di lui e dalle parole si è passati alle mani: l'auto è stata vandalizzata. Un amico dell'uomo è intervenuto in suo aiuto. I ragazzini a loro volta hanno chiamato i genitori e tutti hanno iniziato a picchiarsi.

