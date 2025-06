Rissa folle in città un bar messo sottosopra

Una scena di pura confusione e tensione, con i poliziotti di Merano che si sono trovati di fronte a un vero e proprio cenário di caos. La rissa scoppiata in un bar di piazza Teatro ha lasciato il locale devastato: tavoli e sedie sparsi ovunque, una vetrina infranta e l’atmosfera ancora incandescente. Un episodio che mette in luce quanto possa essere imprevedibile e pericolosa una serata tra amici...

Quando sono intervenuti sul posto dopo la chiamata, i poliziotti di Merano hanno trovato letteralmente il caos: il bar di piazza Teatro in cui si era appena svolta la rissa per cui erano stati chiamati gli agenti, era a soqquadro, con tavoli e sedie buttati a terra ed una vetrina infranta, oltre. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Rissa folle in città, un bar messo sottosopra

