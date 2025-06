Rissa con machete in via Firenze tra due gruppi di ragazzini

Un pomeriggio di paura a Pescara, dove due gruppi di ragazzini si sono affrontati in una violenta rissa armata di machete, seminando scompiglio in pieno centro. Un episodio che mette in luce le sfide crescenti legate alla sicurezza giovanile e alla prevenzione della violenza tra i più giovani. La comunità si interroga su come garantire un ambiente più sicuro e sereno per tutti.

Minuti di paura nel tardo pomeriggio di martedì 24 giugno in pieno centro a Pescara per una rissa tra ragazzini, con tanto di machete, come riportano Ansa e Agi. Il fatto si è verificato in via Firenze e avrebbe per protagonisti due gruppi di giovanissimi. Non si registrano feriti in seguito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Rissa con machete in via Firenze tra due gruppi di ragazzini

In questa notizia si parla di: rissa - machete - firenze - gruppi

