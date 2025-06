Rissa al battesimo | discute con compagna e cognata e manda la suocera in ospedale Arrestato

Una giornata di gioia si è trasformata in un incubo a Terracina, quando una discussione tra parenti durante il battesimo ha degenerato in una violenta rissa. Tra urla e colpi, il padre della neonata ha scatenato il caos coinvolgendo anche la compagna e la cognata, mentre la suocera è finita in ospedale. Un episodio che ricorderanno per sempre come il brutto ricordo di un giorno di festa.

Un giorno di festa si è trasformato solo in un brutto ricordo per gli invitati ad un battesimo dove è scoppiata una violenta rissa. È successo domenica pomeriggio (22 giugno) in un noto ristorante in riva al mare di Terracina dove, stando alle prime ricostruzioni, il papà della bambina appena battezzata avrebbe dato inizio ad una discussione con la compagna e la cognata. Ad avere la peggio, però, è stata la suocera: dopo essere stata colpita, la donna ha riportato un trauma toracico e un’insufficienza circolatoria, rendendo necessario il suo ricovero all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, riportando subito la calma nel ristorante, dove sono volati tavoli e sedie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rissa al battesimo: discute con compagna e cognata e manda la suocera in ospedale. Arrestato

