Rissa al battesimo botte e tavoli ribaltati | il papà della piccola manda la suocera in ospedale è grave

Una giornata di festa si è trasformata in un incubo quando, al battesimo di una bambina, le tensioni sono esplose in una violenta rissa tra familiari. Botte, tavoli ribaltati e un intervento d'emergenza hanno segnato questa drammatica vicenda che ha portato la suocera in ospedale in condizioni gravi. La ricostruzione dei fatti rivela un quadro di conflitto e dolore che scuote l’intera comunità. Continua a leggere.

Si sono riuniti al ristorante per festeggiare un battesimo, quando è scoppiata una rissa. Il papà della piccola ha litigato con la compagna e ha aggredito la suocera, facendola finire in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

