Riscoprire le città un passo dopo l’altro

Riscoprire le città un passo dopo l’altro: questa è la bellezza del turismo lento. In un’Italia invasa da turisti di passaggio, questa modalità di viaggio invita a immergersi profondamente nelle atmosfere locali, apprezzando ogni dettaglio con calma e attenzione. È un modo per riscoprire autenticamente il patrimonio culturale e umano del nostro paese, trasformando ogni visita in un’esperienza memorabile. Secondo il dossier annuale...

L’Italia è una delle mete privilegiate del turismo di massa, da qualche anno soggetta a crescenti orde di turisti, che risiedono nel paese solo pochi giorni, spesso il tempo di scattare qualche foto, per poi ripartire. C’è però un altro modo di viaggiare. È il turismo lento, un tipo di viaggio che predilige la qualità dell’esperienza rispetto alla quantità di destinazioni spuntate dalla lista delle cose da vedere. Secondo il dossier annuale “Italia, Paese di Cammini”, promosso dalla Casa Editrice Terre di mezzo e realizzato in collaborazione con Appennino Slow, Walk+, Cammini d’Italia e l’Associazione Europea delle Vie Francigene, nel 2024 i pernottamenti lungo i cammini italiani sono stati 1435 mila, con un incremento del sei per cento rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Riscoprire le città, un passo dopo l’altro

