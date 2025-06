Rischio idrogeologico | in Abruzzo 41 milioni per mettere in sicurezza il territorio

Investimento strategico e concreto per l’Abruzzo: con oltre 41 milioni di euro, la Regione si impegna a rafforzare la sicurezza del territorio, ripristinare la viabilità e ridurre il rischio idrogeologico. Questo importante provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rappresenta un passo decisivo verso un futuro più sicuro e resiliente. Una sfida che, grazie a queste risorse, diventa ora ancora più realizzabile.

Un finanziamento statale da oltre 41 milioni di euro è stato assegnato alla Regione per la messa in sicurezza del territorio, il ripristino della viabilità e la mitigazione del rischio idrogeologico. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.131 del 9 giugno 2025, è frutto di un.

