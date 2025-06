Rischio cardiovascolare | campagna di consulti gratuiti parte da Milano E svela qual è il giorno della settimana con più infarti

Milano dà il via a una campagna di prevenzione cardiovascolare gratuita, con un’installazione simbolica in piazza XXV Aprile che richiama l’importanza di prendersi cura del cuore. Studi recenti rivelano che il lunedì è il giorno più a rischio per gli infarti, un dato che invita alla consapevolezza e all’attenzione quotidiana. Prenota il tuo consulto gratuito e scopri come proteggere il bene più prezioso: il tuo cuore.

Milano, 24 giugno 2025 – Parte da Milano la campagna di prevenzione delle malattie cardiache e, in generale, del rischio cardiovascolare. In piazza XXV Aprile un’installazione – allestita il lunedì, giorno in cui si verifica il maggior numero di infarti – mostra due mani che all’inizio non s’incontrano, tanto che il “Quore” resta incompleto. Successivamente, però, il simbolo si ricompone e trova la sua forma, quella di un “Cuore” con la C. L’iniziativa è dell’azienda farmaceutica Novartis, per tornare a parlare di rischio cardiovascolare, aderenza, consapevolezza e prevenzione. Un invito visivo, un gesto semplice, che rappresenta un 'Quore' alterato che può essere protetto da un nuovo evento acuto con un gesto altrettanto semplice: il dialogo costruttivo con il proprio cardiologo e un follow-up strutturato che includa monitoraggio, visite periodiche e un percorso terapeutico adatto al proprio stile di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rischio cardiovascolare: campagna di consulti gratuiti parte da Milano. E svela qual è il giorno della settimana con più infarti

