Rischia di rimanere cieco per l’esplosione di una bomba | i medici di Torino salvano la vista di un bambino di Gaza

Una storia di speranza e rinascita nata dal coraggio e dalla solidarietà. Un bambino di Gaza, vittima di un’esplosione devastante, ha trovato salvezza grazie ai medici di Torino e alla missione “Food For Gaza”. La loro dedizione ha restituito a questo piccolo eroe la possibilità di vedere il mondo di nuovo, dimostrando che anche nei momenti più bui, un gesto di solidarietà può cambiare vite. Con il cuore aperto, possiamo fare la differenza.

Senza più la mamma e la sorellina. Senza una gamba, amputata per via delle terribili ferite, con il corpo pieno di gravi ustioni e il rischio di perdere la vista per sempre. Così, grazie alla missione “Food For Gaza” un bimbo palestinese di otto anni è stato accolto all’ospedale infantile Regina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it