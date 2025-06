Riscatto vietato | l’Italia prova a spezzare il cybercrimine dei ransomware

L’Italia si prepara a spezzare le zanne dei ransomware con una proposta di legge rivoluzionaria, che vieta il riscatto e criminalizza le trattative con i cybercriminali. Questa mossa audace potrebbe rappresentare un punto di svolta nella lotta al cybercrimine, ma solleva anche interrogativi sulle sue implicazioni legali e pratiche. In questo episodio di Dirottare il Futuro, Giulio Coraggio esplora tutte le sfumature di questa strategia, analizzandone il potenziale effettivo di prevenzione e sicurezza.

Il Parlamento italiano è pronto a dichiarare guerra ai cyber attacchi ransomware. Una proposta di legge inedita intende vietare il pagamento dei riscatti e trasformare le trattative con i cybercriminali in reato. In questo episodio di Dirottare il Futuro, Giulio Coraggio analizza le novità della proposta normativa italiana, ne discute le implicazioni legali e strategiche e si interroga su quanto queste misure possano davvero prevenire gli attacchi informatici. Dalle sanzioni per chi non segnala tempestivamente un attacco, al ruolo ambiguo dei cyber-mediatori: l’Italia sarà pronta a cambiare passo nella cybersecurity?. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Riscatto vietato: l’Italia prova a spezzare il cybercrimine dei ransomware

Cybersecurity: nel 2024 +40% di attacchi in Italia, ransomware e hacktivismo in crescita. Il report dell’agenzia nazionale svela i dati allarmanti - Nel 2024, la cybersecurity in Italia attraversa un momento critico, con un incremento del 40% degli attacchi.

