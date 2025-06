Riprendono i cantieri del Pinqua di Santa Rita | cinque progetti per rivoluzionare il quartiere

Ripartono i cantieri di Santa Rita, portando nuova vita e speranze nel quartiere. Cinque progetti ambiziosi, finanziati con 15 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, promettono di rivoluzionare il volto di questa zona. Tra rinnovamenti estetici e miglioramenti sociali, il futuro di Santa Rita si apre a nuove opportunità . L’inizio dei lavori rappresenta un passo decisivo verso un quartiere più sostenibile e vivibile, segnando una svolta importante per la comunità .

