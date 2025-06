Riposto prende il via il progetto degli educatori sportivi e della Russo Calcio

Riposto si anima con un nuovo progetto dedicato ai giovani: l’iniziativa degli educatori sportivi e della Russo Calcio, ufficialmente presentata nel salone municipale. Promossa da Anes e in collaborazione con la società Russo Calcio, questa iniziativa mira a riscoprire il potere formativo dello sport e a promuovere valori come rispetto, collaborazione e crescita personale. Un’occasione unica per rafforzare il ruolo dello sport come strumento di educazione e sviluppo.

È stato presentato ufficialmente, nel salone municipale di Riposto, il progetto educativo promosso da Anes, Associazione Nazionale Educatori Sportivi, in collaborazione con la società Russo Calcio. Un'iniziativa nata con l'obiettivo di rilanciare il valore formativo dello sport, affrontando in.

A Riposto presentato il progetto di educazione allo sport, Vasta: "Servono azioni culturali"

