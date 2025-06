Riparte il tour Emozioni di Gianmarco Carroccia

Prepariamoci a vivere un viaggio musicale indimenticabile: riparte il tour "Emozioni" di Gianmarco Carroccia, un omaggio appassionato ai capolavori di Lucio Battisti e Mogol. Con una performance coinvolgente e la straordinaria energia di nove musicisti talentuosi, lo spettacolo promette di emozionare e rinnovare il patrimonio della musica italiana. Non perdere questa occasione unica di riscoprire le canzoni che hanno fatto la storia.

Roma, 24 giu. (askanews) - Riparte con nuove date il tour di Gianmarco Carroccia dal titolo "Emozioni": uno spettacolo ideato per celebrare e divulgare l'inestimabile patrimonio musicale di due giganti della canzone italiana, Lucio Battisti e Mogol. Al centro dello show, l'interpretazione impeccabile di Gianmarco Carroccia, accompagnato da una formazione di nove musicisti di grande talento. La band, composta da Marco Cataldi (Arrangiamenti e chitarre), Alessandro Patti (Basso), Dario Troisi (Pianoforte e synth), Luca Monaldi (Batteria e percussioni), Christian Vilona (Sax e flauto), Michele Campo (Violino), Carla Corsi (Cori), Davide Fusaro (Cori) e Chiara Lisi (Cori), esegue ogni brano rigorosamente dal vivo, aderendo fedelmente alle versioni originali dei dischi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Riparte il tour "Emozioni" di Gianmarco Carroccia

In questa notizia si parla di: gianmarco - carroccia - riparte - tour

Screening gratuiti in 15 città, riparte il Tour della Salute - Riparte il "Tour della Salute", un'iniziativa che offre screening gratuiti in 15 città italiane. Il primo appuntamento si terrà a Cremona il 17 e 18 maggio, segnando l'inizio di un viaggio volto a promuovere la prevenzione e stili di vita sani.

“Emozioni” Gianmarco Carroccia & Mogol riparte il tour; Riparte il tour Emozioni di Gianmarco Carroccia | .it; Gianmarco Carroccia in concerto in piazza Ciaia.

Riparte il tour "Emozioni" di Gianmarco Carroccia - Riparte con nuove date il tour di Gianmarco Carroccia dal titolo "Emozioni": uno spettacolo ideato per celebrare e divulgare l'inestimabile patrimonio musicale di due ... Riporta libero.it

Concerti Gianmarco Carroccia: Info e Biglietti del Tour 2025/2026 - Concerti Gianmarco Carroccia: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2025/2026. Come scrive rockol.it