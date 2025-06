Rinunciano ai regali di Natale con i soldi comprano giochi e strumenti per i bambini della Neuropsichiatria

Nel cuore delle festività natalizie, un gesto di grande generosità illumina il reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale “Infermi” di Rimini. Un gruppo di benefattori ha scelto di rinunciare ai tradizionali regali per donare giochi didattici e strumenti di comunicazione aumentativa ai bambini, grazie all’impegno del dottor Giovanni Paolizzi. Questa iniziativa dimostra come il vero spirito del Natale possa trasformarsi in un dono di speranza e cura per i più piccoli.

