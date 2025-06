Rimini Rinata rinnovato il direttivo L' assessore Kristian Gianfreda è il nuovo presidente

Rimini Rinata si rinnova e guarda al futuro con entusiasmo, sotto la guida di Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche sociali del Comune di Rimini, eletto nuovo presidente. Con un team rafforzato e una visione condivisa, l’associazione si prepara a affrontare nuove sfide per valorizzare il patrimonio sociale e culturale della città . Un capitolo emozionante sta per cominciare, pronto a portare rinnovamento e crescita per tutta la comunità .

Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche sociali del Comune di Rimini, è la nuova guida dell'associazione "Rimini Rinata". Il presidente uscente Fabio Gamberi ha ufficialmente richiesto il rinnovo delle cariche associative, segnando l'inizio di una nuova fase per il sodalizio civico fondato.

