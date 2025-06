Rimini il girone B prende forma E non sarà un gruppo di ferro

Rimini si prepara a scrivere il proprio capitolo nel Girone B di Serie C, un torneo che si prospetta più competitivo che mai. Con il mister ancora da svelare tra Federico Coppitelli e Nicola Corrent, l’attesa cresce e l’entusiasmo si accende. Ora che i giochi sui rinvii di Serie B sono chiusi, le 60 squadre pronte a sfidarsi promettono un campionato ricco di sorprese e emozioni. La stagione sta per iniziare, e tutto può succedere.

In attesa di sapere se il nuovo allenatore del Rimini sarà Federico Coppitelli o Nicola Corrent, i due tecnici in corsa per la panchina biancorossa, non resta che cominciare a scrutare il girone B della prossima stagione. Ora che anche sui playout di serie B è stata messa la parola fine (con la salvezza della Sampdoria e la retrocessione della Salernitana) i nomi delle sessanta ’sorelle’ che prenderanno parte al prossimo campionato di serie C sono quasi già scritti. Nonostante manchi per forza di cose ancora l’ufficialità per quel che riguarda riammissioni e ripescaggi. Ma tutto lascia supporre che siano Pro Patria, Inter Under 23 e Ravenna le tre pronte a prendere il posto lasciato libero, per un motivo o per un altro, da Lucchese, Spal e Brescia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net