Rimessa in fiamme l' incendio è impressionante | il video

Un incendio devastante ha scatenato paura e sconcerto a Selva di Val Gardena, lunedì sera. La rimessa vicino alla stazione a valle della funicolare Gardena Ronda è stata avvolta dalle fiamme in modo impressionante, lasciando senza parole chi ha assistito alle drammatiche immagini. La scena, immortalata in un video che sta facendo il giro dei social, testimonia la potenza di un incendio che ha colpito la tranquilla località alpina, suscitando interrogativi sulle cause e le misure di sicurezza adottate.

Un incendio di una portata impressionante quello che è scoppiato poco prima delle 21.30 di ieri sera, lunedì 23 giugno, a Selva di Val Gardena: ad andare a fuoco è stata una rimessa nei pressi della stazione a valle della funicolare Gardena Ronda, in via Ruacia.

