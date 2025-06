Rilanciamo il Minimetrò | sarà la spina dorsale del trasporto in centro Il piano della giunta Ferdinandi | eventi nelle stazioni

Il futuro del minimetrò, simbolo di mobilità innovativa e sostenibile, dipende da decisioni coraggiose e visionarie. La sindaca Vittoria Ferdinandi invita a riconsiderare questa infrastruttura come una risorsa strategica, non un peso da eliminare. È giunto il momento di ripensare il destino del minimetrò, trasformandolo in un motore di crescita e sviluppo urbano. Perché il suo valore non si possa più mettere in discussione, bisogna agire ora con lungimiranza.

"Il destino del minimetrò, che negli anni è stato forse vittima di uno scontro ideologico, per noi è quindi da riscrivere: questo importante strumento non deve diventare un binario morto": la sindaca Vittoria Ferdinandi chiude la stagione del minimetrò da liquidare, da svendere perché un peso.

