Rigassificatore a Ravenna la protesta di Greenpeace | nell’Adriatico con striscioni e slogan

Nel cuore del Mediterraneo, Greenpeace si mobilita contro il rigassificatore di Ravenna, alzando la voce con striscioni e slogan vibranti. La nave Arctic Sunrise si fa portavoce di un messaggio urgente: fermiamo gli investimenti nel gas fossile per proteggere il nostro pianeta. La protesta rappresenta un richiamo forte a dare priorità alle energie rinnovabili e ad agire subito. È fondamentale che le decisioni future siano prese con il benessere dell’ambiente al centro.

Ravenna, 24 giugno 2025 – Una doppia contestazione contro il rigassificatore. Greenpeace Italia, in spedizione nel Mediterraneo con la nave Arctic Sunrise, Ăš entrata in azione al largo di Ravenna per chiedere al governo italiano di fermare gli investimenti sul gas fossile, fra le cause principali del riscaldamento globale. Attivisti e attiviste di Greenpeace, a bordo della nave Arctic Sunrise, hanno raggiunto con dei gommoni il nuovo terminale Fsru di Ravenna e hanno appeso alla nave rigassificatrice Bw Singapore un grande striscione con il messaggio ‘Burn, baby, burn’ (brucia, bellezza, brucia), che fa il verso al mantra del presidente Trump ‘Drill, baby, drill’ (trivella, bellezza, trivella). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rigassificatore a Ravenna, la protesta di Greenpeace: nell’Adriatico con striscioni e slogan

