In un'estate rovente a Firenze, i poliziotti del commissariato di Rifredi affrontano temperature da record, con uffici che sfiorano i 30 gradi. La mancanza di aria condizionata, fuori uso da settimane, mette a dura prova il loro impegno quotidiano. Il sindacato Sap chiede interventi immediati, chiedendo la chiusura temporanea per tutelare la salute degli agenti. È ora di agire prima che questa emergenza degeneri in una crisi insostenibile.

FIRENZE Poliziotti a lavoro con trenta gradi in ufficio, già alle 8.25 di mattina. Il commissariato “forno“ è quello di Rifredi e il sindacato Sap chiede misure drastiche: chiudere fino a quando non sarà ripristinata l’aria condizionata, rotta da settimane. "Dopo giorni di promesse e aggiornamenti, il nulla", denuncia Massimo Bartoccini, segretario provinciale del Sap. "Colleghi al lavoro in condizioni estreme, con oltre 20 unità di personale mancanti, negli stessi locali dove vivono anche decine di poliziotti negli alloggi di servizio. È l’ennesima prova che questa struttura non è più idonea né alla funzione operativa né a quella abitativa". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifredi, il commissariato forno: "Poliziotti al lavoro a 30 gradi"

