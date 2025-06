Rifiuti oli minerali rigenerati | Italia batte Europa 98 a 61%

L’Italia si conferma leader indiscusso nella gestione sostenibile degli oli minerali usati, superando di gran lunga la media europea con un tasso di rigenerazione superiore al 98%. Grazie al lavoro pionieristico del consorzio Conou, il nostro Paese dimostra che con impegno e innovazione si può fare la differenza. Questa eccellenza rappresenta un modello da seguire, puntando sempre più verso un futuro più verde e responsabile.

(Adnkronos) – Con il 100% della raccolta e oltre il 98% di rigenerazione, la filiera italiana degli oli minerali usati, guidata fin dagli anni ’80 dal consorzio Conou, conferma ampiamente il proprio ruolo di leadership nel mercato Ue, dove la media è ferma al 61%. Il Rapporto di Sostenibilità 2024 di Conou, per la prima . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it