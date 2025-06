Rifiuti Murano Unem | Recupero oli esausti essenziale per transizione

L'importanza della collaborazione tra Unem e Conou emerge come pilastro fondamentale nella transizione sostenibile dell'industria italiana. Recuperare e rigenerare oli esausti non solo riduce l'impatto ambientale, ma valorizza risorse preziose, creando un ciclo virtuoso di economia circolare. Questa sinergia rappresenta un esempio tangibile di come innovazione e responsabilità ambientale possano coesistere, contribuendo a un futuro più verde e sostenibile per il nostro Paese.

(Adnkronos) – “È importantissimo che Unem sia qui insieme al Conou, che rappresenta una delle eccellenze italiane in ambito industriale per il riciclo e il riutilizzo degli oli esausti, che poi diventano oli rigenerati e re-immessi nel sistema produttivo e fanno parte della filiera di lubrificanti venduti”. Lo ha dichiarato il presidente di Unem, Unione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: unem - esausti - rifiuti - murano

«I piccoli cestini presi d’assalto da chi non fa la raccolta puntuale dei rifiuti» - Nei quartieri dove la raccolta puntuale dei rifiuti indifferenziati è diventata la norma, i piccoli cestini sono diventati il bersaglio di chi ignora questa nuova pratica.

Rifiuti, Murano (Unem): Recupero oli esausti essenziale per transizione; Rifiuti, Murano (Unem): Recupero oli esausti essenziale per transizione; Rifiuti, Murano (Unem): Recupero oli esausti essenziale per transizione.

Rifiuti, Murano (Unem): "Recupero oli esausti essenziale per transizione" - “È importantissimo che Unem sia qui insieme al Conou, che rappresenta una delle eccellenze italiane in ambito industriale per il riciclo e il riutilizzo degli oli esausti, che poi divent ... Come scrive msn.com

Unem, Gianni Murano è il nuovo presidente - L'Assemblea di Unem, l'associazione dei petrolieri italiani, ha deliberato all'unanimità, su proposta del Consiglio, la nomina di Gianni Murano alla carica di Presidente dell'Associazione per il ... Scrive ansa.it