Rifiuti la protesta di un condominio | Saltati più volte dalla raccolta costretti a tenerci l' umido e gli odori

Il disagio di un mese senza raccolta dell’umido sta trasformando il nostro condominio in una bomba odorosa, con rifiuti che si accumulano e creano un grave problema igienico-sanitario. La situazione, denunciata ripetutamente, mette in luce la mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini e la grave inefficienza di Alea Ambiente. È ora di rispondere alle nostre richieste e trovare soluzioni rapide e concrete per ripristinare un servizio essenziale.

Un disservizio che persiste ormai da quasi un mese, relativo al mancato svuotamento del contenitore dell'umido da parte di Alea Ambiente. A denunciare la situazione ripetuta di salto del passaggio della raccolta dei rifiuti è un condominio di via Balducci, traversa chiusa di viale Roma.

