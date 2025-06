Rifiuti abbandonati sul marciapiede o differenziati in maniera errata raffica di multa da Antignano fino alla Venezia

Dalla costa di Antignano fino alla suggestiva Venezia, la lotta contro i rifiuti abbandonati e differenziati male si intensifica. Con 34 multe comminate dagli ispettori ambientali di Aamps, in collaborazione con la polizia municipale, si mira a sensibilizzare cittadini e utenze sul rispetto dell’ambiente e delle regole di smaltimento. Queste attività , concentrate nei quartieri più critici, rappresentano un passo decisivo verso una città più pulita e sostenibile.

Sono 34 le multe elevate dagli ispettori ambientali di Aamps, in stretta collaborazione con la polizia municipale, a utenze domestiche e non a causa dell'errata differenziazione dei rifiuti o del loro abbandono lungo i marciapiedi. In quest’occasione le attività si sono concentrate nei quartieri. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Rifiuti abbandonati sul marciapiede o differenziati in maniera errata, raffica di multa da Antignano fino alla Venezia

In questa notizia si parla di: rifiuti - errata - abbandonati - marciapiede

Rifiuti abbandonati sul marciapiede in via Botticelli, un residente: "L'inciviltà continua" - Un residente di Pescara denuncia un triste scenario in via Botticelli, dove l’inciviltà persiste. Nonostante i cestini per le deiezioni canine, alcuni individui continuano ad abbandonare rifiuti sul marciapiede, creando una discarica improvvisata.

Rifiuti abbandonati sul marciapiede in via Botticelli, un residente: "L'inciviltà continua" - «Purtroppo continua l'abbandono incontrollato dei riufiuti, da parte di qualche "cittadino" davvero molto poco civile». Riporta ilpescara.it

Rifiuti abbandonati sul marciapiede. Multati sei "furbetti" del cassonetto - Sei persone sono state sanzionate dalla Polizia locale per aver abbandonato una cospicua quantità di rifiuti lungo il marciapiede di fronte ai cassonetti delle immondizie. Si legge su ilgazzettino.it